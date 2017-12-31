Журналист из США 5 лет прожил в борделях и рассказал их тайны

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Американский журналист Марк Макэндрюс на протяжении 5 лет жил в различных борделях штата Невада, и узнал много тайн из жизни проституток. Информацию предоставило издание Mirror.

В сообщении указано, что так как в американском штате Невада проституция абсолютно законна, то мужчина действовал, не нарушая никаких положений. В течение 5 лет он смог посетить 33 различных борделя, где общался с местными путанами, после втирания к ним в доверие. По словам Макэндрюса, он предполагал, что их жизнь намного более удручающая. Как оказалось, девушки и женщины практически не жаловались на свою жизнь. Вдобавок, проститутки очерь дружелюбные, с ними легко было пойти на контакт. Журналист поделился и ценовой политикой таких заведений. Классический «массаж» стоит 400 долларов. Если клиент хочет иметь жёсткий секс, включающий элементы БДСМ, то ему придётся выложить из своего кошелька целых 5000 долларов.

Интересно, что в комментариях к статье зарубежного издания пользователи пишут, что «не потратили бы и 50 долларов на шлюх».