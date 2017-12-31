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В США похититель сутки насиловал женщину, угрожая электрошокером

Сегодня, 10:41

В американском штате Джорджия арестовали местного жителя по имени Дин Тхуан, которого подозревают в похищении и изнасиловании женщины. 39-летний мужчина, по данным следствия, сутки удерживал незнакомку у себя дома связанной и насиловал, угрожая электрошокером.

Инцидент произошёл в конце ноября в городке Бафорд округа Гвинетт. По словам потерпевшей, маньяк заманил её к себе домой, где связал и удерживал силой. На протяжении суток он насильно совершал с ней действия сексуального характера, после чего удалился из дома, а женщина сумела выбраться на улицу и позвать на помощь соседей. Подозреваемого задержали и предъявили обвинения по ряду эпизодов, среди которых похищение, изнасилование, ограбление и незаконное хранение наркотиков.

Ранее мы писали, что в Великобритании местная жительница просила 2-летнего ребёнка погулять в парке, пока её насиловали. Женщина умоляла маньяка не совершать надругательство на глазах у сына.


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