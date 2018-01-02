В Румынии фотограф составила атлас женской красоты

Сегодня, 05:00

Фотограф из Румынии составила атлас женской красоты. Для того, чтобы создать свой артбук, Михаэла Норок посетила 37 стран.

В своём творчестве она хотела показать, насколько разнообразны представительницы прекрасного пола, проживающие в разных точках планет. Также целью фотографа было показать, насколько различаются в различных странах отношения к красоте и внешности.

Норок делала портреты девушек и женщин, проживающих в таких странах, как Германия, Россия, Франция, Индия, Афганистан, Эфиопия и во многих других. При этом ею для своих снимков выбирались не только миловидные персонажи, но и те, чья внешность не подходила под понятие «идеал».

Возраст также не имел значения. Многие критики сошлись во мнении, что у румынского фотографа новый артальбом получился вполне интересным и качественным.

Они полагают, творение Михаэлы намного обширнее того, что предлагается в СМИ. Там на запрос о красивой женщине, предлагаются однообразные фотографии женщин, имеющих, как правило, соблазнительные позы.

Сама фотограф сообщила, что на улицах стран планеты у женской красоты намного большее количество аспектов. Нужно просто это увидеть. Каждое фото она сопроводила краткой историей из жизни персонажа.