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В США вандалы разрушили 50 ульев и обрекли на смерть 500 тысяч пчёл

Сегодня, 09:20

В американском штате Айова вандалы разрушили около 50 ульев частной пасеки компании Wild Hill Honey. В результате действий злоумышленников от холода погибли полмиллиона пчёл.

О произошедшем местная пресса сообщила сегодня, 31 декабря. Владелец пасеки узнал, когда пришёл к месту хранения ульев, чтобы очистить их от снега. На месте мужчина обнаружил лишь разрушенные обители своих питомцев. Сами же пчёлы погибли от холода. Потерпевший считает, что преступники хорошо подготовились к злодеянию, поскольку забрали с собой камеру, фиксировавшую происходящее на пасеке. Ущерб от действий вандалов составил 60 тысяч долларов. Владелец фирмы уже заявил, что данное событие обрекло весь его бизнес на крах.

Ранее мы писали, что в Черкесске живодёры убили бездомную собаку и сняли с неё шкуру. Свидетелем ужасающего преступления стал малолетний ребёнок.


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