В США вандалы разрушили 50 ульев и обрекли на смерть 500 тысяч пчёл

Сегодня, 09:20

В американском штате Айова вандалы разрушили около 50 ульев частной пасеки компании Wild Hill Honey. В результате действий злоумышленников от холода погибли полмиллиона пчёл.

О произошедшем местная пресса сообщила сегодня, 31 декабря. Владелец пасеки узнал, когда пришёл к месту хранения ульев, чтобы очистить их от снега. На месте мужчина обнаружил лишь разрушенные обители своих питомцев. Сами же пчёлы погибли от холода. Потерпевший считает, что преступники хорошо подготовились к злодеянию, поскольку забрали с собой камеру, фиксировавшую происходящее на пасеке. Ущерб от действий вандалов составил 60 тысяч долларов. Владелец фирмы уже заявил, что данное событие обрекло весь его бизнес на крах.

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