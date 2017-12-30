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Битва тираннозавров сорвала эфир на американском телевидении

Вчера, 21:19

На американском телеканале MSNBC в четверг, 28 декабря, ведущая Илан Муй и корреспондент Холли Джэксон в прямом эфире обсуждали последствия предложенной Республиканской партией налоговой реформы. Было прямое включение из Флориды. Драка произошла прямо на глазах журналистов. Трое мужчин, переодетых в костюмы древних животных, решили повыяснять отношения на камеру.

 Журналистки, ведущие диалог по теме налоговой реформы, ни обратили никакого внимания на этих существ на заднем плане. А вот пользователи социальной сети Twitter в восторге от происходящего.

Как выяснилось позже, это был розыгрыш. Четверо молодых людей решили попасть в эфир телеканала. Трое из них устроили наигранную драку, а четвертый в это время смотрел прямое включение и координировал существ.


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