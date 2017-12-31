В США американка сфотографировала призрак у ёлки на Рождество

Сегодня, 02:30

Во время празднования католического Рождества американка сфотографировала возле праздничной елки призрака.

Моментально подтверждающие фотографии были размещены в сети. Как всегда, мнения разделились. Скептики склонны считать данное событие абсолютно нормальным. Так как такой снимок может запросто получиться, если человека фотографировать во время прыжка. Или попросту отблеск какого-то предмета, а может, и облако пыли.

Все остальные любители мистического и паранормального все же предполагают, что это был настоящий призрак, который захотел поприсутствовать на праздновании Рождества и посмотреть на елку.

Кстати в этот же день отмечали и день рождения одной из участниц компании.