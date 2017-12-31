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В Германии парня побили стеклянным фаллоимитатором

Сегодня, 01:30

В Германии двое неизвестных людей избили 20-ленего парня стеклянным фаллоимитатором. Кроме представителей местных правоохранительных органов, на поиски обидчиков молодого человека отправился и его отец.

Как уточняется в местных информационных агентствах, побитого молодого человека привезли в ближайшую больницу с довольно-таки тяжёлыми травмами. По полученной информации, инцидент произошёл на одной из парковок Франкфурта. У парня получилось убежать от нападавших. Кроме местных правоохранителей, на поиски обидчиков отправился и отец молодого человека.

В итоге проведения розыскных мероприятий полиции удалось задержать двоих граждан, которых подозревают в совершении данного нападения. Сотрудники полиции нашли у одного из них стеклянный фаллоимитатор. Именно им пострадавшему и были нанесены травмы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле работник одного из секс-шопов прогнал грабителя из магазина фаллоимитатором. Видео ограбления попало в интернет.


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