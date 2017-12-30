В Баку журналист призывает «убивать как собак» русскоговорящих детей

Вчера, 15:10

Журналист из Баку по имени Хафиз Ахмедов опубликовал в соцсети заявление, в котором призвал «убивать как собак» русскоговорящих детей. После инцидента его уволили.

В сообщении указано, что азербайджанский журналист работал в издании Azvision.az. На своём Facebook-аккаунте он разместил гневный пост, в котором призвал «убивать как собак» детей и всех людей, которые общаются на русском языке. В качестве альтернативы, журналист предложил ссылать их обратно в Россию. Хафиз Ахмедов добавил, что считает демократическую проблему своего государства весьма весомой, так как 90% нынешнего поколения уже общаются исключительно на русском языке, при этом не зная азербайджанского.

После гневных комментариев, он удалил свою запись. Грамотные пользователи успели сделать скриншоты, которые направили в его издание. Чуть позже, журналист опубликовал новый пост, в котором извинился за свои высказывания. Многие пользователи назвали его настоящим «фашистом», который призывает к геноциду русскоязычного населения.

В скором времени, главный редактор Azvision.az извинился перед читателями и другими гражданами за поведение своего подчинённого. После этого инцидента, журналиста под давлением общественности уволили из издания.