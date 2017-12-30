VistaNews.ru


В Баку журналист призывает «убивать как собак» русскоговорящих детей

Вчера, 15:10

Журналист из Баку по имени Хафиз Ахмедов опубликовал в соцсети заявление, в котором призвал «убивать как собак» русскоговорящих детей. После инцидента его уволили.

В сообщении указано, что азербайджанский журналист работал в издании Azvision.az. На своём Facebook-аккаунте он разместил гневный пост, в котором призвал «убивать как собак» детей и всех людей, которые общаются на русском языке. В качестве альтернативы, журналист предложил ссылать их обратно в Россию. Хафиз Ахмедов добавил, что считает демократическую проблему своего государства весьма весомой, так как 90% нынешнего поколения уже общаются исключительно на русском языке, при этом не зная азербайджанского.

После гневных комментариев, он удалил свою запись. Грамотные пользователи успели сделать скриншоты, которые направили в его издание. Чуть позже, журналист опубликовал новый пост, в котором извинился за свои высказывания. Многие пользователи назвали его настоящим «фашистом», который призывает к геноциду русскоязычного населения.

В скором времени, главный редактор Azvision.az извинился перед читателями и другими гражданами за поведение своего подчинённого. После этого инцидента, журналиста под давлением общественности уволили из издания.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.