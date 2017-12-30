В США полицейский застрелил безоружного мужчину из-за «шутки» пранкера

Сегодня, 10:08

В Канзасе телефонный розыгрыш стал причиной кровавой трагедии. Полицейские, направленные пранкером по адресу, где якобы произошло убийство и удерживаются заложники, застрелили безоружного мужчину, который не понял, почему к нему пришли правоохранители.

На данный момент рассматривается версия умышленной дезинформации полицейских, одним из участников опасной, экстремальной игры Call of Duty. Первопричиной трагедии стал звонок в службу 911. Звонивший мужчина мрачно заявил, что он, только что убил своего отца, а мать и сестру удерживает в заложниках. Затем выдвинул стандартные требования о деньгах и предоставлении транспорта. Т

ри бригады полицейских немедленно выехали по адресу, где якобы находился злоумышленник. Копы позвонили в дверь, которую открыл мужчина, удивленно спросивший о цели визита. Правоохранители потребовали подозреваемого поднять руки, но тот посмотрел на свой ремень и получил несколько пуль в грудь. Стрелявший полицейский заявил, что «обычно за поясом носят оружие». Мужчина скончался.