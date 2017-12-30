В Китае построили самый длинный в мире стеклянный мост

Сегодня, 10:30

В канун Нового года в Китае первые пешеходы пошли по самому длинному в мире стеклянному мосту. Сооружение, висящее над 200-метровой пропастью, имеет длину 500 метров и пока является скорее аттракционом, чем практическим переходом.

Создатели моста утверждают, что он способен выдержать одновременно около двух тысяч человек, но все же, более чем 500 пешеходов на стеклянное покрытие не пускают. Перед тем, как ступить на мост, люди обязаны надевать бахилы. Первые посетители говорят, что это незабываемое ощущение, когда идешь, будто по воздуху, видя под собой бездну.

Китайцы переняли многие европейские традиции. Например, на перилах моста уже появились первый свадебные замки. Служители, дежурящие по обеим сторонам моста предупреждают, что людям, предрасположенным к кардиологическим заболеванием лучше на сооружение не заходить. Стеклянный мост раскачивается на ветру с амплитудой, захватывающей дух.