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Нефтеперерабатывающий комбинат загорелся в Венесуэле 29 декабря

Вчера, 23:23

В Венесуэле горит самый крупный нефтеперерабатывающий комбинат Amuay, по данным агенства ACN. На месте работают несколько отрядов спасателей, подробностей о пожаре пока нет.

По данным зарубежных СМИ, 29 декабря в Венесуэле загорелся самый крупный нефтеперерабатывающий завод Amuay. Площадь пожара пока неизвестна, но ликвидацию огня проводят несколько команд пожарников. На территории страны и без того отмечается дефицит топлива, так что произошедшее возгорание может привести к массовому подорожанию топливного сырья.

Причины пожара на нефтяном комбинате пока не установлены. Нет информации и о том, пострадал ли кто-то от пожара. Напомним, вчера сообщалось о взрыве на заводе Cardon в Венесуэле.


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