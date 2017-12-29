В США на побережье Массачусетса нашли замерзших насмерть акул

Вчера, 20:42

В штате Массачусетс, США, на берегу залива Кейп-Код в Атлантическом океане обнаружили двух замерзших до смерти лисьих акул. Информацию опубликовали в Facebook на странице группы защитников белых акул.

Погибших акул обнаружил обычный прохожий во время прогулки вдоль берега залива Кейп-Код. Прибывшие сотрудники организации определили, что особи - самцы, длиной примерно около четырех метров. Вероятно, причиной смерти рыб стали аномально низкие температуры на территории Массачусетса - до минус 20 градусов по Цельсию, при стандартной средней декабрьской температуре в штате около минус 2 градусов.

Образцы тканей мертвых лисьих акул забрали в лабораторию на исследование, чтобы установить, что именно послужило причиной смерти. Отметим, что морские лисицы обитают в открытых водах в тропических и умеренных широтах, плавают на глубине около 500 метров и довольно редко подходят к берегу.