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В Китае любитель пауков «заботливо» сжег 300 тарантулов на съемной квартире

Сегодня, 08:15

В Китае арахнолог-любитель втайне от хозяйки арендуемой им квартиры содержал около полусотни ядовитых пауков и очень заботился о них. Каково же было горе владельца тарантулов, когда те буквально испепелились под одеялом с электрическим подогревом, которое было приобретено для спасения членистоногих от зимнего неуюта.

Любитель пауков был безутешен после гибели своих мохнатоногих и ядовитых питомцев, а хозяйка квартиры шокирована и пребывала в состоянии полной прострации, когда узнала истинную причину пожара, повредившего ее жилье. Напрасно доморощенный арахнолог объяснял женщине, насколько его потеря является более трагичной, чем приведение в негодность квадратных метров жилой площади.

Пока что осиротевший любитель тарантулов с остатками колонии своих питомцев ищет новое жилище. Хозяйка обгоревшей квартиры с кремированными останками пауков подала исковое заявление в суд. Правозащитники разных направлений, от защитников животных до блюстителей прав владельцев частной собственности, вступили в непримиримое противостояние.


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