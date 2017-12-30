Врачи обнародовали список странных находок в вагинах пациенток

Сегодня, 02:30

Специалисты американской комиссии по безопасности потребительских товаров, аналогичной по функциям Роспотребнадзору, обнародовали ежегодный отчет гинекологов, касающийся довольно интимной сферы. Врачи сообщили, что они в уходящем году обнаружили в вагинах пациенток.

Итак, лидером по популярности является ароматическое мыло низкого качества, которое будучи забытым в интимном месте, довольно долго не растворяется. Крышки от дезодорантов и пластиковых бутылок, говорят о невнимании к женщинам представителей мужского пола и потере реальности дамами при мастурбации. Если вынести за скобки такие банальные предметы, как эрекционные кольца и анальные шарики, то остаются вопросы.

Например, медный подсвечник, мяч, смартфон и банковская упаковка стодолларовых купюр. Впрочем, с последней находкой все ясно. Но вот, подсвечник. Как сообщает комиссия, большинство женщин на заданные вопросы предпочли не отвечать. Лишь пациентка, внутри которой нашли несколько шаров из кремния, искренне удивилась любопытству врачей, заявив, что ее муж часто отсутствует.