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В Польше голые модели легли в гробы для фотокалендаря

Сегодня, 05:45

Производитель гробов Lindner из Польши для рекламы своей продукции уложил полностью обнаженных моделей в гробы. Результатом эксцентричной фотосессии стал календарь.

Фотографы реализовали довольно смелые фантазии, придумывая композицию снимков для рекламного календаря компании-гробовщика. Некоторые модели укладывались в гробы попарно. Основатель Lindner Збигнев Линднер интепретирует идею необычной фотосессии для рекламы своей продукции тем, что данный концепт помогает облегчить людям негативное восприятие смерти. Снимки носят умиротворяющий характер и несут идею о завершении жизни в согласии с миром и природой.
В западной прессе также отмечают, что идея укладывать девушек в гробы для создания подобных календарей пришла к главе Lindner ещё в 2009 году.


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