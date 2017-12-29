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Американка из Калифорнии родила прямо в супермаркете

Сегодня, 12:19

Американка из штата Калифорния родила прямо во время прогулки по продуктовому магазину. Об этом на своей страничке в Facebook рассказала владелица супермаркета Иссамар Сепульведа.

Хозяйка магазина написала: "Кассир тогда звонил 911, мясник держал ребёнка, в это же время повар искал ножницы, а я самостоятельно перерезала пуповину. Мы не на шутку испугались, когда увидели что кожа у младенца фиолетовая".

Прибывшая служба спасения сообщила, что ребенок сильно замерз и его необходимо срочно согреть. Владелица магазина принесла теплые одеяла из офиса и укутала малыша.

Но на этом Иссамар не прекратила заботу о новорожденном. На своей страничке она разместила акцию по сбору средств на приобретение необходимых вещей, так как "мать новорожденного на данный момент не в состоянии его обеспечить".

Сообщается что жительница Калифорнии родила здорового ребенка. Сотрудники магазина посчитали данный инцидент рождественским чудом.


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