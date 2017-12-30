Подарки от Деда Мороза мальчик нашел на могиле брата-близнеца

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Подарки и письмо Деду Морозу мальчик нашел на могиле брата-близнеца. Такой случай произошел в Великобритании.

Дед Мороз решил сделать приятный сюрприз семье Баррет из Киркитона (Великобритания). Он оставил новогодние подарки на могиле их сына Зака, его брат-близнец Лео был восторге от такого сюрприза.

В июле 2017 года в семье Берет произошла страшная трагедия – умер один из их сыновей-близнецов. У малыша была редкая болезнь – внутренняя опухоль варолиева моста. Вся семья очень тяжело перенесла такую утрату, особенно его брат Лео.

В рождественское утро Лео получил письмо от «тайного Санты», в котором тот хвалил его с братом за успехи и поведение. Также в письме сообщалось, что рождественский волшебник оставил подарки для Лео прямо на могиле Зака.

Вся семья отправилась на могилу и увидела, что она украшена к Рождеству. Кто сделал такой подарок Беретам, неизвестно даже для взрослых членов семьи, но все они рады, что память об их малыше жива. Известно, что в 2018 году их семья пополнится еще одним ребенком.