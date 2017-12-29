Из шишек на "адской" рождественской елке вылезли сотни богомолов

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Житель Филадельфии перед Рождеством традиционно купил елку, не подозревая, что праздничное дерево станет похожим на реквизит из фильма ужасов. В домашнем тепле из шишки начали вылазить сотни новорожденных богомолов.

Хозяин «кошмарной» елки поначалу испытал настоящий «шок», но затем любознательность победила и, он поделился снимком с пользователями социальной сети. Некоторые подписчики ужасались, некоторые давали советы. Нашлись и такие, кто пожалел насекомых и просил не выбрасывать их на мороз.

Энтомологи или просто эрудиты, сообщали, что самки богомолов нередко откладывают яйца в еловых шишках, затем склеивают их особым образом и яйца ждут весеннее тепло. Хозяин рождественской елки посоветовал пользователям впредь проверять все шишки на рождественских елках, прежде чем их покупать. Напомним, в Омске продавались елки с лесными паразитами-жуками.