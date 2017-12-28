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В Лондоне злоумышленник облил 26-летнюю девушку кислотой

Вчера, 21:34

На востоке Лондона злоумышленник плеснул на женщину кислотой по неустановленным причинам. Молодая леди получила большие ожоги ног и лица.

В Лондоне сотрудники полиции занимаются розыском неизвестного злоумышленника, который 28 декабря облил молодую девушку кислотой. Мотивы преступления пока неизвестны стражам порядка. Пострадавшая 26-летняя англичанка получила массу ожогов, которые локализованы в области лица и ног. Девушку госпитализировала скорая помощь в одну из клиник, где ей предстоит пройти длительное лечение. По словам пострадавшей, она не может вспомнить черты лица своего обидчика.

Все произошло на улице, в восточной части Лондона. Девушка просто не смогла сориентироваться, как ей в лицо полетели брызги кислоты. Это обстоятельство довольно усложняет процесс поиска, так как примет злоумышленника у полиции нет. Также леди не может сказать, в какую сторону убежал преступник.


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