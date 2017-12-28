Вдова бывшего президента Таджикистана сгорела в собственном доме

Вчера, 20:15

Трагическое известие пришло из Таджикистана. В городе Худжанте во время пожара в доме погибла 78-летняя Майрам Набиева, вдова первого президента страны Рахмона Набиева. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы.

Как сообщают местные правоохранительные органы, Набиева проживала в доме, построенном ее родственниками еще во второй половине прошедшего столетия. Вдова первого президента Таджикистана, а ранее, первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Таджикской ССР, вела одинокий образ жизни, с соседями почти не общалась.

Днем, 28 декабря, случайные прохожие заметили дым и языки пламени в доме на улице Аминджона Шукухи и вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные, локализовали очаг возгорания, после чего обнаружили бездыханное тело хозяйки. По заключению медицинской экспертизы, пожилая женщина умерла от отравления угарным газом. Добраться до двери не позволило больное сердце. Скорее всего, возгорание произошло из-за неисправного электрического прибора.