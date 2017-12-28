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Уроженка Дагестана сбежала от родителей в Европу и стала порнозвездой

Вчера, 19:31

Уроженка Дагестана Ада Махачева стала европейской порнозвездой, сбежав от пристального присмотра родителей. Узнав о способе заработка дочери, шокированные мама и папа отказались от нее.

Карьеру порнозвезды Ада Махачева начала в Санкт-Петербурге. Став довольно популярной за кратчайшие сроки в России, девушка отправилась в Будапешт покорять Европу. Взяв псевдоним Кира Квин, уроженка Дагестана с головой погрузилась в работу. Вскоре талант Махачевой был удостоен «порно-Оскара».

Узнав о работе дочери, родители отказались от нее. По словам широко известной порнозвезды, возвращаться домой ей не разрешили.


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