В Китае 13 тонн мусора равно бриллианту за 17 тыс. долларов

Вчера, 19:18

Жительница города Янчжоу на востоке Китая случайно выбросила подаренный ей перстень с бриллиантом в мусор. После 8 дворников искали украшение не покладая рук в 13 тоннах мусора. Кольцо нашли, однако о вознаграждении для искателей издание умалчивает.

Журналисты China Daily рассказали всему миру, что выкинув случайно в мусорное ведро кольцо с бриллиантом, стоимостью 17 тыс. долларов, его можно увидеть вновь. Об этом стало известно, после того, как китаянка Си случайным образом проворонила украшение, а когда поняла, что произошло, обратилась к коммунальщикам. На помощь девушке пришли 8 дворников, которые за два часа буквально перебрали руками 13 тонн мусорных отходов. Однако, усилия не прошли даром и кольцо вернулось к владелице. Непонятным для читателей остался лишь вопрос вознаграждения для отчаянных работников – 8 дворников.