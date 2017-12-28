Семилетние близняшки из Лос-Анджелеса стали звездами Instagram и модельного бизнеса

Вчера, 19:24

Лиа Роуз и Ава Мари из Лос-Анджелеса собрали 139 тысяч подписчиков в Instagram, который завела для них мать. Также она предложила девочкам поработать моделями, на что они с радостью согласились.

Мать с детства хотела, чтобы девочки стали знаменитыми моделями. Того де она желала их старшему брату, которому тоже завела страничку в Instagram и организовала собеседования в модельных агентствах.

Девочки оказались в восторге от предложенной им работы, как и сотрудники модельных агентств – от маленьких близняшек. Помимо внешнего вида, дети отличаются живостью, перформативностью, любят внимание и серьезно относятся к делу. Также они очень любят танцевать.

Поклонники называют их самыми красивыми девочками в мире. Также на некоторых фото подписчики заподозрили наличие макияжа, что может вылиться в небольшой скандал.