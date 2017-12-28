В Швейцарии впервые запустили в космос шаурму

Вчера, 18:30

Свежеприготовленная шаурма отправилась просто в космос с помощью специального оборудования в Швейцарии. Именно такое мероприятие подготовили сотрудники сети кафе AYVERDI’S в честь открытия нового ресторана.

Уникальное мероприятие состоялось в городе Видикон, который находится в Швейцарии. Здесь, сотрудники линии кафе AYVERDI’S проводили торжественное открытие нового ресторана. Чтобы это событие запомнилось многим необычностью, руководство приняло решение запустить в космос символ фаст-фуда – шаурму. Для реализации идеи с запуском в космическое пространство, шаурма оказалась привязана к специальному зонду с прикрепленной заранее видеокамерой.

После запуска, на мониторах все увидели, что шаурма достигла высоты 37 километров, проникнув внутрь стратосферы. На видео было видно, как фирменное блюдо сначала покрылось слоем льда, а потом полностью растаяло. Сотрудники торговой сети остались довольны такой презентацией в честь открытия ресторана, тем более, что он напоминает своим видом ракету.