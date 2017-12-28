VistaNews.ru


В Швейцарии впервые запустили в космос шаурму

Вчера, 18:30

Свежеприготовленная шаурма отправилась просто в космос с помощью специального оборудования в Швейцарии. Именно такое мероприятие подготовили сотрудники сети кафе AYVERDI’S в честь открытия нового ресторана.

Уникальное мероприятие состоялось в городе Видикон, который находится в Швейцарии. Здесь, сотрудники линии кафе AYVERDI’S проводили торжественное открытие нового ресторана. Чтобы это событие запомнилось многим необычностью, руководство приняло решение запустить в космос символ фаст-фуда – шаурму. Для реализации идеи с запуском в космическое пространство, шаурма оказалась привязана к специальному зонду с прикрепленной заранее видеокамерой.

После запуска, на мониторах все увидели, что шаурма достигла высоты 37 километров, проникнув внутрь стратосферы. На видео было видно, как фирменное блюдо сначала покрылось слоем льда, а потом полностью растаяло. Сотрудники торговой сети остались довольны такой презентацией в честь открытия ресторана, тем более, что он напоминает своим видом ракету.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.