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В Нидерландах эвакуировали пассажиров поезда после письма с угрозами

Вчера, 18:09

В Нидерландах пассажиров поезда эвакуировали после получения письма с угрозами. Состав следовал из Амстердама и до Берлина.

Голландские полицейские предприняли столь решительные действия после поступления письма, содержащего угрозы в отношении именно этого поезда. Сообщение об этом распространено местной прессой.

Эвакуацию пассажиров произвели неподалёку от границы с ФРГ на станции городка Олдензал. Сейчас поезд обследуется специалистами с привлечением специально обученных собак. Они осматривают состав на предмет наличия в нём взрывчатых веществ.

Руководством полиции королевства данный факт уже подтверждён. В качестве обоснования проведённой эвакуации пассажиров и приостановки дальнейшего движения поезда указывается «подозрительная ситуация» с поступившим письмом.

Это уже не первый подобный случай, который произошёл сегодня и касается граждан ФРГ, куда двигался состав из Нидерландов.

Ранее сообщалось, что в городе Эрфурт, местные полицейские перекрыли движение мимо правительственного квартала, после получения трёх писем, содержавших угрозы в адрес правительства Тюрингии. Одно из них прибыло из Великобритании. Отправители себя не назвали.


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