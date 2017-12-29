Британку оштрафовали на 80 фунтов за кормление голубей

Сегодня, 00:45

Сегодня полиция Британии выписала штраф матери 2-х детей. Суть денежного взыскания вызвана намеренным кормлением голубей детьми Кэти Траджилл. Размер штрафа составил 80 фунтов (6 тыс. 200 рублей).

Издание The Mirror сообщает, что совершая покупки в торговых центрах с детьми родителям нужно быть бдительными. Этот урок запомнила и британка из города Брэдфорд Кэти Траджилл. Дело в том, что мать двоих детей в суматохе покупок не увидела, как ее дети кормят голубей. Это и стало предлогом для выписки штрафа семье Кэти. Теперь ей придется уплатить штраф в размере 80 фунтов, в перерасчет на отечественную валюту 6 тыс. 200 рублей. Этот случай не ошибка и не провокация, по законам Британии кормить голубей противозаконно.