Рубан: В Украине 80% объектов общепита имеют недопустимые нарушения

Вчера, 18:01

В Украине 80% заведений общепита работают с глобальными нарушениями. Об этом официально заявил руководитель госпродуктпотребслужбы Олег Рубан.

После плановой проверки украинских объектов общепита, которые официально работают в Киеве и по области, стало известно о массовых нарушениях, которые допущены в этих объектах. В основном чаще всего сотрудники комиссии столкнулись с просроченными продуктами, которые продают клиентам, а также имели место нарушения правил санитарии и гигиены. По словам Олега Рубана, представляющего госпродуктпотребслужбу, 80% всех заведений общепита имеют грубые нарушения.

В большинстве случаев, при выявлении таких промахов в работе заведение работу должно прекратить до полного устранения ошибок. Ведь наличие отсутствия санитарно-гигиенического контроля ведет к вспышкам очагов инфекций. Люди могут отравиться и попасть в больницу. Тем более, что за осенний период в Киеве и было официально зафиксировано 149 случаев кишечной инфекции.