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Сингапурскому гею отказали в усыновлении собственного ребёнка

Вчера, 17:33

В Сингапуре врачю-гею отказали в усыновлении собственного ребёнка, так как его родила суррогатная мать на территории США. Информацию предоставило зарубежное издание Reuters.

В сообщении указано, что врач с нетрадиционной сексуальной ориентацией отдал 200 тысяч долларов женщине в США, которая вынашивала ему будущего ребёнка. Когда новорождённый прибыл в Сингапур к своему отцу, чтобы пройти официальную регистрацию, то суд отклонил такое решение. Как позже показало разбирательство, гомосексуалист знал о законе, который действует в городе-государстве, который запрещает усыновлять детей, выношенных суррогатной матерью. Вдобавок, согласно законодательству США, ребёнок по-прежнему остаётся гражданином Америки. Потерпевший обратился в миграционную инстанцию для выяснения всех деталей, но положительного для себя результата пока что не добился.

Вдобавок, согласно сингапурским законам, в государстве запрещены нетрадиционные отношения, плюс ко всему запрещается иметь детей, которых выносила суррогатная мать. Власти города-государства активно борются с ЛГБТ-сообществом.


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