В пятизвёздочных отелях Китая посуду мыли ёршиками для унитазов

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В трёх пятизвёздочных отелях Китая горничные мыли посуду, пользуясь ёршиками, предназначенными для чистки унитазов. Помимо того, мытьё полов они производили полотенцами, смачиваемыми в тех же унитазах.

Один из китайских репортёров смог заснять эти процессы, после чего они стали достоянием широкой общественности. По репутации отелей, относящихся к категории высококлассных, нанесён сокрушающий удар.

Не исключается, что мужчину наняли конкуренты. Свои съёмки он осуществлял с помощью скрытых камер в течение суток. Перед этим он нанимался на работу в отели Sheraton, Shangri-La и Kempinski в качестве стажёра, что помогало ему устанавливать аппаратуру.

На кадрах ролика видно, как горничные для мытья унитаза, мусорного ведра и посуды в номерах применяли одну и ту же тряпку. Чистое бельё, перед тем, как его застелить, они бросали на пол. Полотенца, предназначенные для ванной, они сворачивали прямо на половом кафеле этой комнаты.

Местом нахождения всех трёх «опозорившихся» отелей является провинция Хэйпунцзян. Стоимость ночи в них составляет до 400 долларов.

Местными властями уже сделано подтверждение того, что видеозапись является подлинной. Теперь предстоит тщательное расследование данного инцидента.