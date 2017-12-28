Самку горбатого кита выкинуло на берег Лонг-Айленда

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Самка горбатого кита выбросилась на берег в США. Ее обнаружили очевидцы на пляже в Лонг-Айленде.

На пляже Лонг-Айленд (США) произошел неприятный инцидент. Люди, которые прогуливались по побережью, обнаружили кита выбросившегося на берег. На место происшествия были вызваны все необходимые службы. Информация о трагедии была размещена на страницах издания New York Post.

Зоологи установили, что тело принадлежит самке горбатого кита, вес которой составляет около трехсот тонн. Сообщается, что тело млекопитающего лежало на спине. Специалисты общества охраны морской природы Атлантики сообщают, что в большинстве случаев брюхом вверх выбрасывает уже мертвого кита. Ученые установили, что животное было молодым, признаков насильственной смерти на теле кита не обнаружено.

По предварительным данным, одной из причин гибели млекопитающего могла стать инфекция. Точная информация появится после проведения всех необходимых лабораторных исследований.

Напомним, что ранее на данном участке пляжа уже был обнаружен мертвый дельфин. Причина его смерти тоже остается загадкой.