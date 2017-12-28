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В США за неудачную стрижку парикмахер получил срок

Вчера, 23:00

В США, в штате Висконсин, парикмахер получил тюремный срок за неудачную стрижку. Информацию предоставило издание New York Post.

Жертва инцидента рассказала, что парикмахер попросил своего клиента сидеть спокойно и не крутить головой. Спустя мгновение, стилист схватил ножницы и умышленно полоснул его по уху. Вдобавок, работник парикмахерской выбрил ему на макушке полосу, а по бокам волосы остались прежней длины. О том, какая причёска задумывалась изначально, не сообщается. В итоге, клиент отправился в полицейский участок, где рассказал о произошедшем.

Уже спустя некоторое время, правоохранители арестовали 46-летнего жителя города Мэдисон за причинённые травмы и хулиганство. Сам же горе-стилист назвал вышеуказанный инцидент «несчастным случаем».

По завершению всех разбирательств, парикмахера отправили за решётку. Срок не уточняется.


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