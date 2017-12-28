От сердечного приступа умер сооснователь Media Markt

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Один из багатейших граждан Германии Эрих Келлерхальс умер накануне в кругу семьи в Германии. Смерть наступила от сердечного приступа. Сооснователю Media Markt было 78 лет. Информацию распространили журналисты Donaukurier.

28 декабря стало известно, что на католическое Рождество умер сооснователь сети Media Markt. На момент смерти известно, что ему было 78 лет. Это произошло в кругу семьи в баварском городе Ингольштадт. Напомним, что Эрих Келлерхальс был одним из самых богатых граждан Германии, ввиду его предпринимательской деятельности. Причиной смерти стал сердечный приступ, наличие которого подтвердили медики. Информацию распространили журналисты Donaukurier.

Политики и простые граждане Германии уже начали выражать соболезнования семье умершего. По словам некоторых, это огромная утрата для Германии.