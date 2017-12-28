Южная Корея проведёт учения по обороне оспариваемого Японией архипелага

Вчера, 22:45

Южная Корея проинформировала, что 28 и 29 декабря будет проводить военные учения по обороне архипелага, принадлежность которого оспаривается Японией. Сообщение об этом сделано штабом ВМС страны.

Согласно нему, для вооружённых сил Южной Кореи поставлена задача на проведение регулярных учений для отработки вопросов обороны на острове Токто. Цель – тренировка противодействия возможной агрессии, которую могут продемонстрировать «внешние силы».

Нынешние учения на Токто уже вторые в этом году. Первые были проведены 15 июня. Анонсировано, что в ходе нынешней тренировки военных Южной Кореи произойдёт отработка взаимодействия всех родов войск.

В Японии остров Токто называют Такэсима и считают его частью своего государства. Ожидается, что по факту проведения на нём новых учений, японские представители выступят с протестом.

В то же время, как отмечают политологи, ещё в 1951 году официальный Токио исключил из списка своих территорий находящиеся в Японском море острова архипелага, называющиеся ныне Чечжудо, Уллындо и Токто.

Однако в 2012 году МИД Японии выпустил Голубую книгу, касающуюся внешней политики страны. В ней утверждается, что Токто является японской территорией.