VistaNews.ru


Аттракционы в «Диснейленде» возобновили работу после сбоев

Сегодня, 09:57

Вчера около 22:00 мск в «Диснейленде» приостановили работу аттракционов из-за сбоев в подаче электричества. Так, после часового технического перерыва работу всех аттракционов восстановили после сбоев. Информации о пострадавших нет.

Журналисты издания Los Angeles Times сообщают, что вчера около 22:00 мск в «Диснейленде» произошло ЧП. Так, по данным журналистов, в известном и популярном парке развлечений произошло внеплановое отключение электричества. В результате сбоя была приостановлена деятельность большинства аттракционов. Данных о пострадавших нет, однако посетителям парка пришлось испытать неудобства из-за около часового пребывания в замкнутых ремнями развлекательных аттракционах.

На данный момент работа парка развлечений полностью восстановлена. Информации о пострадавших нет. Администрация «Диснейленда» приносит свои извинения за приостановление работы парка и за доставленные неудобства.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.