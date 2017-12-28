Аттракционы в «Диснейленде» возобновили работу после сбоев

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Вчера около 22:00 мск в «Диснейленде» приостановили работу аттракционов из-за сбоев в подаче электричества. Так, после часового технического перерыва работу всех аттракционов восстановили после сбоев. Информации о пострадавших нет.

Журналисты издания Los Angeles Times сообщают, что вчера около 22:00 мск в «Диснейленде» произошло ЧП. Так, по данным журналистов, в известном и популярном парке развлечений произошло внеплановое отключение электричества. В результате сбоя была приостановлена деятельность большинства аттракционов. Данных о пострадавших нет, однако посетителям парка пришлось испытать неудобства из-за около часового пребывания в замкнутых ремнями развлекательных аттракционах.

На данный момент работа парка развлечений полностью восстановлена. Информации о пострадавших нет. Администрация «Диснейленда» приносит свои извинения за приостановление работы парка и за доставленные неудобства.