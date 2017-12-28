На юге Турции неизвестный организовал стрельбу в школе - семеро ранены

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В южном районе Турции произошла стрельба на территории школы. Семеро учеников ранены и доставлены в больницу.

По данным зарубежных СМИ, 27 декабря во дворе одной из школ в южной части Турции неизвестный преступник начал стрелять из ружья по детях. В это время, на стадионе возле учебного заведения, школьники играли в футбол. Хаотичная стрельба из ружья не прошла бесследно для детей. В итоге выстрелов преступника были ранены семеро учеников.

Они доставлены в больницу. Их состояние удовлетворительное после оказания первой медицинской помощи. Полиция Турции начала поиски стрелявшего, так как он после выстрелов быстро скрылся с места происшествия. В стражей порядка есть некоторые гипотезы. Версия о психически больном человеке, равно, как и возможный теракт могут найти вполне естественное подтверждение в итоге расследования.