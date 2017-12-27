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Китаянка попала в ДТП, перепутав зад мартышки с красным сигналом светофора

Вчера, 23:10

Казусная ситуация на проезжей части Китая стала причиной ДТП, участницей которого стала женщина. Причиной всему стала симпатичная обезьянка, взобравшаяся на светофор.

Одна из автоледи, которая совершала круиз на своем автомобиле дорогами Китая, попутала красный индикатор светофора с цветом задницы мартышки. Экзотическое животное устроилось на перекладине регулятора транспортного движения и смогло «сбить» с толку водителя иномарки. В результате такой путаницы, женщина на своем автомобиле стала участницей ДТП.

Казусное событие зафиксировано в городе Гуанчжоу. Женщина резко нажала на педаль тормоза, а следующая машина оказалась в заднем отсеке ее транспортного средства. Пострадавших в ДТП нет. Леди увидела свой «косяк» только после того, как вылезла из салона авто. Вину свою она признала полностью в содеянном.


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