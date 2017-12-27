ВСУ обстреляли ЮНЕСКО в процессе ракетных учений

Вчера, 23:11

Заповедник ЮНЕСКО оказался под залпом пуль, выпущенных украинскими военнослужащими. На территории Черноморского заказника состоялись новые ракетный учения ВСУ.

В Сети появилось известие о том, что Черноморский заповедник ЮНЕСКО оказался под обстрелом с украинской стороны. Там провели ракетные учения наперекор требованиям НАТО. В сообщении написано, что заказник находится под всеобщей экологической охраной. В этой местности нельзя находится другим лицам, кроме сотрудников заповедника.

С 1984 года этот объект находится под охраной экологов. В заповеднике зафиксировано появление редких видов водоплавающих птиц, прилетающих на зимовку. Многие из них считаются редкими и занесены в Красную книгу. Очередной этап ракетных учений в Черноморском заповеднике состоится в марте следующего года.