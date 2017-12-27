В Китае начали сдавать в прокат мужчин для «совместного шопинга»

Вчера, 19:58

В Китае в торговом центре начали сдавать в аренду мужчин. Теперь одинокие женщины могут взять себе в прокат представителя сильного пола, чтобы пройтись с ним по магазинам.

Как сообщают местные информационные агентства, в очередь выстроились десятки женщин, которые хотели взять себе мужчину в аренду. Они стояли в ряд, а арендаторы их просто выбирали. Уточняется, что цена за прокат мужчины составляет один юань в час, это около 15 американских центов.

Пока что максимальное время, на которое можно арендовать представителя сильного пола, составляет всего лишь один час. При всём этом, покидать с ним торговый центр строго запрещено. Процедура аренды проста – женщина должна просто отсканировать смартфоном QR-код и время начинает отсчитываться.

Представительница ТЦ Стейси Тян заявляет, что такого хорошего результат не ожидал никто. Пока что нареканий со стороны женщин – арендаторов не было. Мужчин отбирали посредством кастинга.

Уточняется, что такая аренда является только экспериментом и длилась два дня – с 24 по 26 декабря.