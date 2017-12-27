В Мадриде во время ограбления задержали 5 подростков с мачете

Вчера, 19:50

В испанском Мадриде правоохранители задержали 5 несовершеннолетних, которые хотели обокрасть молодого человека, угрожая ему мачете.

Из сообщения следует, что происшествие произошло в ночь на 27 декабря. Указывается, что банда молодых людей, состоящая из 5 несовершеннолетних, окружила другого молодого человека, который находился в подземном пешеходном переходе, и стали угрожать физической расправой. В свою очередь, юноше удалось вырваться из окружения, и он добежал до близлежащего авто, где у него получилось скрыться. Уже через несколько минут злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас группа преступников находится под стражей. Уже в ближайшее время дело будет передано в суд, где изберут несовершеннолетним меру пресечения.