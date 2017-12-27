В Бангладеш столкнулись в небе два самолета - пострадавших нет

Вчера, 19:31

В Бангладеш произошло столкновения двух учебных авиабортов. Пилотам удалось вовремя покинуть самолеты, поэтому пострадавших нет.

В районе Путибила провинции Читтагонг произошла авиакатастрофа. В небе случилось столкновение двух учебных самолетов. Это событие зафиксировано в вечернее время суток. Причины аварии пока не разглашаются. В итоге тарана пострадавших нет. Пилоты вовремя сумели покинуть кабины своих самолетов и катапультировались. После мощного удара в небе, на землю полетели останки самолетов, которые разрушились в процессе аварии. Приземлившись в городе, на месте падения останков металла произошли возгорания. Пожарники, которые прибыли на место пожара, сумели быстро предотвратить массовое воспламенение. Причины, по которым испытание самолетов ВВС в Бангладеш закончилось крахом, будут изучены исследователями. Временно информация общественности преподнесена на минимальном уровне.