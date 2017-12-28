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Семья из США будет заморожена азотом, чтобы переродиться снова

Сегодня, 00:45

Американская многодетная семья окажеться после смерти в криогенной камере. Отец всего семейства Деннис Ковальски заплатил за заморозку жидким азотом 140 тысяч долларов.

Семья Денниса Ковальски будет после смерти не предана земле, а просто помещена в криогенную камеру с жидким азотом. Эти граждане проживают на территории американского штата Висконсин. Сам же отец троих сыновей дал письменное распоряжение в действиях родственников семьи после смерти и заплатил предварительно 140 тысяч долларов.

Согласно слов самого отца троих детей Денниса Ковальски, его супруга, он сам и все наследники будут заморожены жидким азотом сразу после их смерти. Таким образом, мужчина намерен осуществить план повторного рождения на свет после размораживания. Он рассказал, что на такой вид захоронения уже согласились около двух тысяч человек в мире, а 160 уже поддались этой процедуре заморозки жидким азотом.


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