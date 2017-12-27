Умерла японка, которую 15 лет родители удерживали взаперти

Вчера, 18:58

Полиция Японии задержала супругов, которые на протяжении 15 лет удерживали свою дочь взаперти, считая ее психически нездоровой, морили голодом, что впоследствии привело к смерти девушки.

23 декабря, после сообщения о смерти Айри Какимото, поступившего от ее родителей, полицейские обнаружили тело 33-летней девушки в частном доме города Осака. Причина смерти – истощение и голод. Тело девушки, при росте 145 сантиметров, имело массу 19 килограммов.

55-летний Ясутака Какимото и его жена 53-летняя Юкари сообщили, что они заточили свою дочь еще молодой, когда у нее начали возникать приступы безумия, сопровождаемые эпизодами насильственных действий, что могло стать поводом для осуждения и осмеяния со стороны общества.

В своем одноэтажном доме они оборудовали комнату площадью 3 кв.м, где была установлена видеокамера и двойная дверь с крепким замком, открываемым только снаружи, также, там сделали туалет, и подвели трубу от резервуара с водой на улице. Дочку они кормили один раз в сутки.

Супруги признались, что обнаружили девушку мертвой 18 декабря, однако не сообщили об этом, желая побыть с девочкой еще. На данный момент, они задержаны по подозрению в попытке незаконно избавиться от трупа, хотя не исключено, что им выдвинут и другие обвинения.