В Техасе отец увидел 13-летнего сына в сексуальной игре с учительницей

Вчера, 18:45

В Техасе 44-летняя учительница обвиняется в развращении несовершеннолетних. Женщину поймал отец 13-летнего ученика во время секса внутри салона автомобиля.

26 декабря полицейские Техаса официально задержали 44-летнюю женщину, которая может иметь прямое отношение к акту развращения малолетних. Она работает учительницей в одной из местных школ. Сообщение, которое поступило стражам порядка, шокировало оперативников. Отец 13-летнего мальчика, являющегося воспитанником 44-летней учительницы, застал своего сына за пикантной игрой для взрослых с педагогом. Мужчина рассказал, что его наследник и учительница школы занимались сексуальной утехой просто на заднем сидении автомобиля, припаркованного недалеко от учебного заведения.

В данный момент учительница арестована, ее судьбу в будущем будет вершить суд, который вынесет справедливый приговор по данному делу. Кроме того, сотрудники полиции Техаса прорабатывают информацию о возможном причастии учительницы к иным развратным действиям.