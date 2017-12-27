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В США проверяют макеты стен Трампа

Вчера, 21:57

В Сан-Диего, штат Калифорния, сегодня, 27 декабря, целых представили восемь макетов и вариаций стены президента США Дональда Трампа, которую он пообещал в рамках его предвыборной компании установить на границе с Мексикой. Эту информацию сообщается британский канал Sky News.

 В наше время работники пограничной службы испытывают восемь фрагментов стены в 9 метров. Различие в них состоит в том, что их производителями являются разные компании.

Начальник местной пограничной службы в рамках своего выступления заявил, что возможное установление стены на границе с Мексикой показывает, что США является прекрасной и самой величайшей страной в мире. И те, кто захочет в неё попасть, правительство настоятельно рекомендует использовать для этого законные методы.

Британский телеканал Sky News добавляет, что из Мексики в США за последние 30 лет число прибывающих нелегальных трудовых иммигрантов уменьшилось с 628 тысяч человек – в 1986 году, до 31 тысяч – в 2016 году.


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