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В штате Пенсильвания выпало рекордное количество снега

Вчера, 17:59

Сильные снегопады обрушились на город Эри, находящийся в северо-западной части штата Пенсильвания в США. За текущую неделю там выпало 147 сантиметров снега, из которых 60 сантиметров – за текущие сутки.

 Данный Рождественский снегопад стал рекордным, побив предыдущее значение 15-летней давности в 120 сантиметров снежного покрова.

Местные власти были вынуждены ввести чрезвычайный режим в городе, в связи с чем закрылись аэропорт города, временно не работают федеральный и местных суды, торговые центра, депо железной дороги, школы, ряд медицинских учреждений. Местных жителей предупредили об опасности выхода из дома до окончания снегопада. Полиция штата и департамента транспорта призвали автомобилистов не совершать поездок, так как на дорогах очень плохая видимость.


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