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В США самолет вернулся обратно из-за "чужого" пассажира

Сегодня, 14:29

Авиалайнер японского авиаперевозчика All Nippon, следовавший из американского города Лос-Анджелес в Токио, был вынужден развернуться после 4 часов полета, дабы вернуться в место вылета. Всему виной невнимательный "чужой" пассажир, оказавшийся на борту без регистрации.

Самолет авиакомпании All Nippon накануне благополучно вылетел из Лос-Анджелеса в Токио. Пролетев 4 часа, пассажиры узнали, что один из них попал на борт, не пройдя регистрацию. О чрезвычайном происшествии доложили экипажу авиалайнера, принявшему решение вернуться в США. Представители All Nippon извинились перед потерявшими драгоценное время пассажирами, пообещав наказать виновного в допуске незарегистрированного пассажира на борт самолета. Несостоявшийся рейс «Лос-Анджелес - Токио» перенесли на сегодняшний день.

Отмечается, оскандалившийся пассажир сел на борт самолета авиаперевозчика All Nippon по билету от United Airlines. Из Лос-Анджелеса в Токио лететь около 11 часов. Из-за невнимательного мужчины клиенты японской авиакомпании сделали бессмысленный 8-часовой круг в небе.


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