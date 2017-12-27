21-летнего кузена Рианны застрелили на Барбадосе

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21-летниего кузена популярной певицы Рианны вчера застрелил неизвестный на Барбадосе. Эту информацию сообщают местные информационные издания.

Двоюродного брата знаменитой исполнительницы звали Тэйвон Кэйсин Аллейн. Его убили вчера, 26 декабря, в округе Сент-Майкл, где и проживал молодой человек.

21-летний Тэйвон примерно в 19:00 по местному времени спокойно шёл по дорожке на участке своего дома. В один момент к нему подошёл неизвестный мужчина и совершил несколько выстрелов. После этого преступник скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавшего успели доставить в отделение местной больницы. Но там, как отмечается, врачи так и не смогли его спасти. Тэйвон скончался от полученных тяжёлых ранений.

Сама звёздная сестра парня уже успела на своей официальной странице в Instagram отреагировать на случившееся. В своём сообщении женщина рассказала, что они вместе отмечали рождество накануне его смерти.

Рианна написала, что она не может поверить в то, что ещё день назад она обнимала своего родственника. Она не могла даже подумать, что это будет в последний раз, когда она могла бы ощутить тепло его тела.