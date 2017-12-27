Девушка поймала трёхногую рыбу в Австралии

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Девушка по имени Мишель Гэрсайд поймала трёхногую неизвестную ей рыбу в Австралии.

Такой необычный улов Мишель попался в воскресенье. Девушка решила сфотографировать странное животное, а затем отпустила его. После этого она выложила фотографии на свою страницу в социальной сети Facebook. Она таким образом хотела узнать у людей, что же это за существо. По словам самой Мишель, рыба была длинной около 30-ти сантиметров.

Пользователи Facebook, которые увидели фото, предположили, что этим животным могла бы быть рыба-жаба. Некоторые люди также решили, что улов Мишель напоминает таитянскую бородавчатую рыбу-клоуна, которая относится к отряду морских чертей. Такого же мнения придерживается и сама девушка.

Вчера, 26 декабря, сообщалось об австралийском рыбаке, которому в одной из рек удалось поймать огромную трёхметровую беременную тупорылую акулу. Мужчина вытащил её, сфотографировался и отпустил.