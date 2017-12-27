VistaNews.ru


Девушка поймала трёхногую рыбу в Австралии

Сегодня, 13:15

Девушка по имени Мишель Гэрсайд поймала трёхногую неизвестную ей рыбу в Австралии.

Такой необычный улов Мишель попался в воскресенье. Девушка решила сфотографировать странное животное, а затем отпустила его. После этого она выложила фотографии на свою страницу в социальной сети Facebook. Она таким образом хотела узнать у людей, что же это за существо. По словам самой Мишель, рыба была длинной около 30-ти сантиметров.

Пользователи Facebook, которые увидели фото, предположили, что этим животным могла бы быть рыба-жаба. Некоторые люди также решили, что улов Мишель напоминает таитянскую бородавчатую рыбу-клоуна, которая относится к отряду морских чертей. Такого же мнения придерживается и сама девушка.

Вчера, 26 декабря, сообщалось об австралийском рыбаке, которому в одной из рек удалось поймать огромную трёхметровую беременную тупорылую акулу. Мужчина вытащил её, сфотографировался и отпустил.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.