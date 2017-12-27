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Отец лишил себя пальца ради ребенка

Сегодня, 12:34

Один из пользователей популярного интернет-портала Reddit опубликовал ничем неприметную, на первый взгляд, фотографию своей руки и руки отца. Однако, если приглядеться, можно заметить, что длина указательных пальцев у обоих членов семейства намного меньше обычной.

Как оказалось, отец пользователя портала Reddit отрезал себе часть указательного пальца, так как у его сына данная фаланга была короткой от природы. Своим поступком мужчина хотел лишить наследника чувства неполноценности. Интернет-сообщество было шокировано поступком отца, назвав его восхитительным и невероятно драматичным.

Отметим, пользователь Reddit просто решил поделиться благородством своего отца с небольшой аудиторией интернет-сообщества, однако его публикация стала вирусной, широко распространившись по сети. Свое восхищение отцом высказали более 2,5 тысячи пользователей Reddit.


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