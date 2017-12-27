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В Японии оправдали сектантку, обвиняемую в покушении на губернатора Токио

Сегодня, 11:16

В Японии вынесли оправдательный вердикт в отношении бывшей активистки экстремистской религиозной секты «Аум Синрике»* (Организация, деятельность которой запрещена в России Верховным судом). 43-летнюю Наоко Кикути, находящуюся в заключении с 2012 года, признали невиновной в совершении покушения на жизнь губернатора Токио в 1995 году.

Верховный суд утвердил решение суда апелляционной инстанции, также оправдавшего подсудимую. Первоначально её приговорили к пяти годам лишения свободы. Следствие утверждало, что она перевозила в своём автомобиле взрывчатку, использовавшуюся позже для взрыва губернатора Токио. После совершения покушения Кикути была объявлена в розыски и на протяжении 17 лет скрывалась от органов правосудия. Данный случай стал первым в истории Японии, когда активиста «Аум Синрике»* суд признаёт невиновным.

Ранее мы писали, что в Японии к смертной казни приговорили убийцу, получившую прозвище «черная вдова». Женщина заводила отношения с мужчинами, после чего убивала их, присваивая себе имущество супругов и любовников.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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